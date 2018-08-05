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Astsubay, tarlada yıldırım düşmesi sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, izninde tarlada çalışan astsubay Murat Çolpan (36), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Astsubay, tarlada yıldırım düşmesi sonucu öldü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, izninde tarlada çalışan astsubay Murat Çolpan (36), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Ankara'daki birliğinden izin alarak bir süre önce eşinin memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine gelen hava astsubay Murat Çolpan, dün saat 19.00 sıralarında, kayınpederine ait tarlada yonca hasadı yaptı. Bu sırada yıldırım düştü. Bir çocuk babası Çolpan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çolpan'ın cenazesi, yakındaki bir tarlada çalışan köylüler tarafından bulundu.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Murat Çolban'ın cesedi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Astsubay, tarlada yıldırım düşmesi sonucu öldü

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