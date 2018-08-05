Astsubay, tarlada yıldırım düşmesi sonucu öldü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, izninde tarlada çalışan astsubay Murat Çolpan (36), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Ankara'daki birliğinden izin alarak bir süre önce eşinin memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine gelen hava astsubay Murat Çolpan, dün saat 19.00 sıralarında, kayınpederine ait tarlada yonca hasadı yaptı. Bu sırada yıldırım düştü. Bir çocuk babası Çolpan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çolpan'ın cenazesi, yakındaki bir tarlada çalışan köylüler tarafından bulundu.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Murat Çolban'ın cesedi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi
Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar
Balkonda otururken parmağına kurşun isabet etti
Astsubay tarlada ölü bulundu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum