Astsubayın şehit edildiği silah, öldürülen PKK'lılarda ele geçirildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin merkez kırsalında geçen 27 Mart'ta etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte ele geçirilen silahlardan birinin, 11 Ağustos 2017'de Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit edildiği saldırıda kullanıldığı belirlendi.

Valilikten, "1 yıl önce şehit edilen Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın kanı yerde kalmadı" başlığı ile yapılan yazılı açıklamada, geçen 27 Mart'ta merkez kırsalında yapılan operasyon sonucu 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, silah ve malzemelerin ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen silahlar üzerinde balistik inceleme yapıldığı kaydedildi. İncelemede, silahlardan birinin 11 Ağustos 2017 tarihinde merkez kırsalında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit olduğu saldırıda kullanıldığının ortaya çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



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