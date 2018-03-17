At arabasından düşen çiftçi yaralandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde tarlasına at arabasıyla giderken dengesini kaybederek düşen çiftçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal mahallesinde yaşandı. Tarlasında çalışmak için at arabasıyla giden çiftçi Mehmet E. (78), araba üzerinde dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Yaralı, yoldan geçen vatandaşların fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaralıyı ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı çiftçi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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