At kazaya neden oldu:1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde aniden yola çıkan bir at kazaya neden oldu, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karlıova-Bingöl karayolunda Derniçay köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Oluk idaresindeki 25 SD 079 plakalı kamyonet, aniden yola çıkan bir ata çarptı. Kazada araçta bulunan Mustafa Barzan hafif yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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