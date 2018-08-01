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Ata çarpan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, yola çıkan ata çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Kocabaş (33), hayatını kaybetti.

Ata çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, yola çıkan ata çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Kocabaş (33), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Bandırma- Erdek karayolunda, Bandırma Gübre Fabrikaları mevkiinde meydana geldi. Erdek yönüne giden Mehmet Ali Kocabaş yönetimindeki motosiklet, yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan ve başında kask bulunan Kocabaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. At ise telef oldu. Erdek’te 20 yıldır eczanede çalıştığı öğrenilen Mehmet Ali Kocabaş, bugün Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Atın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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