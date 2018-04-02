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Ata çarpmamak isterken şarampole yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir sürücü seyir halindeyken at arabasına çarpmamak için direksiyonunu çevirdiği an yoldan çıkarak takla attı.

Ata çarpmamak isterken şarampole yuvarlandı

Şanlıurfa’da bir sürücü seyir halindeyken at arabasına çarpmamak için direksiyonunu çevirdiği an yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan çift ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Saygın kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Hafif ticari aracın sürücüsü Halil Ç., seyir halindeyken önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonu çevirince takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Halil Ç. ve ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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