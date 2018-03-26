2003 yılında, Şili'de Atacama Çölü'nde ıssız bir kasabada keşfedilen ve uzaylı olduğuna inanılan garip iskeletin sırrı çözüldü. Uzun bir kafatası, batık göz yuvaları ve inanılmaz derecede küçük bir gövdeye sahip bu uzaylı sanılan canlı aslında bir insanmış.

Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü

1 / 8 Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü Sputnik'in haberine göre 2003 yılında Şili'de bulunan iskeletin sırrı çözüldü.

2 / 8 Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü Bilim insanları uzun süredir 'dünya dışı bir canlıya' ait olduğu iddiaları ile gündeme gelen Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan mumyalanmış iskeletin sırrını çözdü.

3 / 8 Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü Kaliforniya Üniversitesi, San Fransisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların 5 yıllık çalışması sonucunda 2003 yılında bulunan ve bulunduğu yere atıfla 'Ata' olarak adlandırılan iskeletin 'daha önce bilinmeyen ağır genetik mutasyonlara uğramış bir insan fetüsüne' ait olduğu açıklandı.

4 / 8 Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü Bunlar arasında Ata hakkında 'Sirius' adlı bir belgesel de çeken araştırmacı Steven Greeer de vardı. Uzun bir kafatasına ve eğimli göz çukurlarına sahip mumyalanmış iskelet normalde 12 olması gerekirken 10 adet kaburga kemiğine sahip. Ayrıca 15 santimetre boyunda olmasına karşın kemik yapısı 6 yaşındaki bir çocuğunkine eş değer.

5 / 8 Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü İskelet bulunduktan sonra önce karaborsada satılmış ve son olarak İspanyol bir iş adamının eline geçmişti. Stanford Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Garry Nolan iskeletin varlığını bir arkadaşından duyduktan sonra bu gizemin kaynağını çözmek için harekete geçtiğini anlattı. Nolan "Bu türe bakıp da bunun ilginç olmadığını söyleyemezsiniz. Epey dramatik. O nedenle arkadaşıma 'Bak bu ne olursa olsun, eğer DNA'sı varsa analizleri yapabilirim dedim' diye konuştu.

6 / 8 Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü Sirius belgeselinin yapımcılarıyla iletişim kurduktan sonra da kendisi ve meslektaşlarının iskelet üzeridne analizleri yapmaya başladığını kaydeden Dr. Nolan ilk olarak incelemeler sonucunda 'iskeletin bir dişi insan fetüsüne ait olduğunu kesin olarak belirlediklerini' ve fetüsün Amerikan yerlisi ve Avrupalı ataları olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Araştırmanın sonraki aşamasında ekibe katılan Dr. Atul Butte'nin de yardımıyla iskeletin uzaylıyı andıran görünümünde genetik faktörlerin rol oynadığı ortaya çıktı.

7 / 8 Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü Araştırmada son DNA teknolojisini kullanan ekip iskeletin cüceliğin yanı sıra çeşitli kemik ve büyüme bozukluğu bağlantılı nadir görülen genetik mutasyonlar nedeniyle bu olağandışı görünüme kavuştuğunu belirledi.