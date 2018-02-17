Atak helikopterleri vurdu, ÖSO güçleri Allah-u Ekber diye bağırdı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız hava araçlarının (İHA) Suriye sınırında belirlediği hedefler, Atak helikopterleri tarafından vuruldu. Roket seslerini duyan, izli mermileri gören sınır noktasındaki kampta bulunan ÖSO güçleri, Allah-u Ekber diye bağırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hatay Kırıkhan’da bulunan Kale Tepe köyü üzerinde uçan insansız hava araçları terör hedeflerini belirledi. Sınırın Suriye tarafında tespit edilen hedefler, Atak helikopterleri tarafından vuruldu. PKK/YPG’li teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklar ateş altına alınarak imha edildi. Roket ve uçaksavar mermilerinin sesini duyan ÖSO güçleri Allah-u Ekber diye bağırdı. ÖSO güçlerinin Mehmetçiğe verdiği destek cep telefonu kameralarına yansıdı.