ATAK, Kobra ve Sikorsky ile Karadeniz ormanlarında terörist avı (2)

YAYLADA HAVA HAREKATI BAŞLADI, VATANDAŞLAR UYARILDI
Giresun'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu- Giresun Havalimanı'na sevk edilen ve buradan havalanıp Giresun başta olmak üzere Karadeniz'de yaylalar, kırsal ile ormanlık alanlar da ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterlerinin de katılımıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürüyor.
Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası'nda yaşanan çatışmanın ardından ormanlık alanda izlerini kaybettiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölge havadan ve karadan ablukaya alınırken, bölgedeki birçok yaylalara ise konuşlandırılan zırhlı araç eşliğindeki güvenlik güçleri arama- tarama faaliyetlerde bulundu. 3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in olduğu belirtilirken, güvenlik güçleri yayladaki evlerde oturan vatandaşlara ise hava harekatı için 'ormanlık alanlarda bulunmamaları' yönünde uyarıda bulundu.
Öte yandan bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle ara verilen helikopter destekli hava harekâtının sisin dağılmasıyla yeniden süreceği öğrenildi.
Fatih TURAN/GİRESUN, (DHA)
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