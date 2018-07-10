HABER

ATAK, Kobra ve Sikorsky ile Karadeniz ormanlarında terörist avı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

YAYLADA HAVA HAREKATI BAŞLADI, VATANDAŞLAR UYARILDI Giresun'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu- Giresun Havalimanı'na sevk edilen ve buradan havalanıp Giresun başta olmak üzere Karadeniz'de yaylalar, kırsal ile ormanlık alanlar da ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterlerinin de katılımıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürüyor.

ATAK, Kobra ve Sikorsky ile Karadeniz ormanlarında terörist avı (2)

YAYLADA HAVA HAREKATI BAŞLADI, VATANDAŞLAR UYARILDI
Giresun'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu- Giresun Havalimanı'na sevk edilen ve buradan havalanıp Giresun başta olmak üzere Karadeniz'de yaylalar, kırsal ile ormanlık alanlar da ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterlerinin de katılımıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürüyor.
Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası'nda yaşanan çatışmanın ardından ormanlık alanda izlerini kaybettiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölge havadan ve karadan ablukaya alınırken, bölgedeki birçok yaylalara ise konuşlandırılan zırhlı araç eşliğindeki güvenlik güçleri arama- tarama faaliyetlerde bulundu. 3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in olduğu belirtilirken, güvenlik güçleri yayladaki evlerde oturan vatandaşlara ise hava harekatı için 'ormanlık alanlarda bulunmamaları' yönünde uyarıda bulundu.
Öte yandan bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle ara verilen helikopter destekli hava harekâtının sisin dağılmasıyla yeniden süreceği öğrenildi.

Fatih TURAN/GİRESUN, (DHA)

ATAK, Kobra ve Sikorsky ile Karadeniz ormanlarında terörist avı (2)ATAK, Kobra ve Sikorsky ile Karadeniz ormanlarında terörist avı (2)ATAK, Kobra ve Sikorsky ile Karadeniz ormanlarında terörist avı (2)

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Otomobille kasten üzerinden geçilen sokak köpeği öldüOtomobille kasten üzerinden geçilen sokak köpeği öldü
Piknik alanında intihar ettiPiknik alanında intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.