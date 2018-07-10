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ATAK, Kobra ve Sikorsky ile Karadeniz ormanlarında terörist avı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 15:56 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu-Giresun Havalimanı'na sevk edilen ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterleri, bu sabah havalanarak Karadeniz ormanlarında operasyona katıldı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- GİRESUN'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu-Giresun Havalimanı'na sevk edilen ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterleri, bu sabah havalanarak Karadeniz ormanlarında operasyona katıldı.

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası'nda dün sabah PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timinden Uzman Çavuş Ali Cevizci kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölge tamamen ablukaya alınırken, yaylalarda bugün de çok sayıda zırhlı araç konuşlandırıldı.

SINIR HATLARI YAKIN TAKİPTE

JÖH timi ve komandolar ile Polis Özel Harekât (PÖH) ekipleri, teröristlere karşı bölgedeki operasyonları sürdürürken, Tunceli'den de Ordu-Giresun Havalimanı'na ATAK, Kobra ve Sikorsky tipi helikopterler sevk edildi. Bu sabah operasyon bölgesine havalanan helikopterlerle, Karadeniz ormanlarında teröristlerin izi sürülürken, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Tokat ve Sivas sınır hattı da yakın takibe alındı. Giresun kırsalında sıkışan teröristlerin bulunduğu bölgede dikkati dağıtmak amacıyla, diğer örgüt mensuplarının çevre illerde de eylemler yapabileceğini belirten güvenlik birimleri, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Sivas bölgelerinde de teyakkuzda olunmasını istedi.

KIŞ ÜSLENMESİNDEN ÇIKIP AÇ KALDILAR

Bölgede 2 ve 3'erli grup halinde olduğu belirtilen PKK'lı teröristlerin, kış üslenmesinden çıktıktan sonra aç kaldıkları, yayla evlerinden yiyecek çalmak için de yayla bölgelerine gittikleri, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucunda da bölgeden kaçamadıkları belirtildi.

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