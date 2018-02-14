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Ataköy Konaklarında bir ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:17 | Son Güncelleme

Ataköy 6.

Ataköy 6. kısımda lüks sitede bulunan bir evde yangın çıktı. Alev alev yanan ev, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının klimadan kaynaklandığı öğrenildi.
Bakırköy’deki Ataköy 6. kısımda bulunan lüks konakların bir tanesinin en üst katındaki dairede yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daire içerisinde bulunan klimanın elektrik aksamında meydana gelen yanma tüm daireyi sardı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bakırköy İtfaiyesi ekipleri, alevler içinde kalan daireyi kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın esnasında daire içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
Alevleri görüp dışarı çıktığını ifade eden site sakini,“Ben de burada oturuyorum. Ne olduğunu bilemiyorum. Dumanları görünce dışarı çıktım. Klimadan çıkmış diyorlar. Oturan varmış ama çalışan kişilermiş. Ben de alevi gördüm ama çekemedim. Genç arkadaşlar kalıyordu” dedi.

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