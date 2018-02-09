Atalay Filiz'le ilgili 19 sayfalık açıklama

Gerekçeli karara göre Filiz, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radckova cinayetini işlediği nedeniyle yakalanmamak için İstanbul'a kaçtı. Tuzla'da bir çay bahçesinde 1.5 yıl kadar gündüzleri işçi, geceleri de bekçi olarak çalışmaya başladı. Çay bahçesinin kapanmasıyla Fatma Kayıkci ile eşi Gani Kayıkci'nin Tuzla'da oturduğu binadaki dairenin bir odasında kaldı. Çay bahçesinde çalıştığı süre içinde de sigortasının yaptırılması için Fatma Kayıkçı'nın kendisinden sürekli nüfus cüzdanını istemesi nedeniyle gerçek kimliğini öğrendiği konusunda Kayıkci'ya yönelik kuşku duydu. Talihsiz kadının sabah işe giderken binadan çıkışını takip etmeye başladı. Gerekçeli kararda "Sanığın aynı binada kaldıkları dönemin son üç haftasında Kayıkci'yi sürekli takip ederek işlemeyi düşündüğü cinayeti planladı” denildi.

32 BIÇAK DARBESİ



Fatma Kayıkci'yi son üç haftadır takip etmesi nedeniyle cuma günleri işe gitmediğini bilen Filiz, 27 Mayıs 2016 günü Kayıkci'nin dairesinden çıkmasını bekledi ve kendi kaldığı dairenin önünden geçtiği sırada yakaladı. Kafasına birkaç kez yumrukla vurup sersemletti, sesinin çıkmaması için de ağzını kapatıp 32 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından da cesedi kendi dairesine sürükledi, dairenin önündeki kan lekelerini sildi ve cesedi valize koyarak binadan ayrıldı. Fatma Kayıkci'nin cesedi Tuzla'da bir ormanlık alanda bulundu. Tüm Türkiye tarafından günlerce aranan Filiz, 12 Haziran 2016 günü İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı.