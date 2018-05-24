Atalay Filiz'in sahte belge davası (Arşiv)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Mahkeme hakimi davaya konu 7 adet belgeyi inceledi. Belgelerin tamamında Atalay Filiz'in fotoğrafının bulunduğu, belgelerde soğuk mühür olmasına rağmen fotoğrafların bazılarında soğuk mühür bulunmadığı, bazılarında da belgedeki soğuk mühür ile fotoğraftaki soğuk mührün kesişmediği tutanaklara yazıldı. Mahkeme, belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'nden rapor aldırılmasına karar verdi. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. Başkalarına ait suça konu 7 adet belge kullanmakla suçlanan Atalay Filiz'in, kullandığı bu belgeler mahkeme hakimi tarafından incelendi. Belgelerin tümünde Atalay Filiz'in fotoğrafının bulunduğunu belirten mahkeme Hakimi Mehmet Adil Saraçoğlu, bazı belgelerde bulunan soğuk mühür ile fotoğraflar üzerindeki soğuk mührün kesişmediğini, bazı belgelerde soğuk mühür bulunmasına rağmen belgedeki fotoğrafta soğuk mührün bulunmadığını tutanaklara geçti. Sanık Atalay Filiz'in Avukatı Merve Uçanok, belgelerin sahteliğine ilişkin grafoloji teknik bilirkişisinden rapor aldırılmasını talep etti. Belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDE İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

