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Atalya’da esrar ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilo 785 gram esrar ile gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 19 bin 89 adet gözlük ve 850 adet saat ele geçirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilo 785 gram esrar ile gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 19 bin 89 adet gözlük ve 850 adet saat ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Y. G. isimli şüphelinin adresinde yüklü miktar uyuşturucu ve gümrük kaçağı malzeme olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Güllerpınarı Mahallesi Kıymalı Sokak’taki evine ve deposuna baskın düzenledi. Baskında Y. G. gözaltına alırken yapılan aramalarda ise 3 kilo 785 gram esrar ile gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 19 bin 89 adet güneş gözlüğü, 850 adet kol saati ve 35 adet öz çekim çubuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y. G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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