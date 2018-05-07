Ata'nın karikatürleri ilk kez sergilendi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Konak Belediyesi'nin Neşe ve Karikatür Müzesi'nde açılan sergide Atatürk'ün şimdiye kadar hiçbir yerde sergilenmemiş karikatürleri yer aldı.
'Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet' isimli sergi milli mücadele döneminin mizah basınına ışık tuttu. Sergide, Araştırmacı-Yazar İsmail Şen'in 1919-1938 yılları arasında 50'ye yakın yerli ve yabancı mizah yayınından derlediği, Türkçe'ye çevirisi yapılarak oluşturulmuş eserler yer aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün karikatürlerinden oluşan serginin açılışına İzmirli karikatür sanatçıları başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Atatürk'ün o yıllarda yayınlanan karikatürlerin yer aldığı özel seçki büyük beğeni topladı. Cumhuriyeti kuran, devrimlerle bir ulusun kaderini değiştiren büyük devrimci, yeni bir ülke yaratan ve onun 'ilelebet payidar' kalmasını sağlayacak altyapıyı oluşturan büyük devlet adamı Atatürk'ün çizgilerle anlatıldığı sergiyi konuklar hayranlıkla gezdi. Çoğunluğu 1920'li yıllarda yayınlanan dergilerden toplanan Atatürk karikatürlerinden oluşan sergi, aynı zamanda Atatürk'ün sanata, sanatçıya, basın özgürlüğüne ve mizaha verdiği değeri de bir kez daha gözler önüne serdi. Sergide Atatürk'ün boksör, güreşçi veya bilardo masası başında olduğu karikatürler yer alıyor. Osmanlıca dergilerin yanı sıra yabancı dergilerde yer alan karikatürler Mustafa Kemal Atatürk'ü çizgilerle mizahi bir dille anlatıyor. Sergi, 24 Mayıs'a kadar gezilebilecek.
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