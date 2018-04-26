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Ataşehir Kayışdağı’nda 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

IHAAW123946-ASA/26-04-2018 - Ataşehir Kayışdağı’nda 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 26.04.2018 12:39:46 TSI NNNN

IHAAW123946-ASA/26-04-2018

- Ataşehir Kayışdağı’nda 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

26.04.2018 12:39:46 TSI
NNNN

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