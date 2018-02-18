IHAAW112237-ASA/18-02-2018
- Ataşehir’de çorbacıda üç kişinin yaralandığı silahlı kavga anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
18.02.2018 11:22:37 TSI
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