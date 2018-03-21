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Ataşehir’de gecekondu alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir gecekondu henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir gecekondu henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri elinden yaralandı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mimar Sinan Mahallesi Durmaz Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Yangının bir anda büyümesi sonucu alevler gecekondunun dört bir yanını sardı. Alev alev yanan evi gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekonduya müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle mahalleli panik yaşarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı. Yangın mahalline gelen sağlık ekipleri itfaiye erine müdahale ederken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan gecekonduda kimsenin olmaması faciayı önlerken, polis yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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