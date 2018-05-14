Ataşehir'de park halindeki otomobil yandı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de park halindeki bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 09.00 Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DD 1918 plakalı aracın sürücüsü aracını park ettikten sonra motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyürken, sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

