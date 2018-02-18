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Ataşehir'de restorandaki silahlı kavga kamerada (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 11:41 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Ataşehir'de bir restoranda çıkan ve biri güvenlik görevlisi 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Ataşehir'de bir restoranda çıkan ve biri güvenlik görevlisi 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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