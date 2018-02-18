Ataşehir'de restorandaki silahlı kavga kamerada

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) Ataşehir'de bir restoranda çıkan ve biri güvenlik görevlisi 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki kişi ile grup arasında önce sözlü tartışma yaşanıyor. Ardından tartışma kavgaya dönüşüyor. Kavga edenler arasındaki bir kişi diğerine kafa atıyor. Kafasına darbe alan kişi de belinden çıkardığı silah ile ateş ediyor. Açılan ateş sonucunda Zafer Ü. ve Özkan O. ile güvenlik görevlisi Güven B. yaralanıyor.

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