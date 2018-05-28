Ataşehir'de uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'DE düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilogram esrar ele geçirildi. Baskın yapılan evin uyuşturucu serasına çevrildiği ortaya çıktı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Dün eve baskın yapan polisler evin yatak odası ile mutfağında çok miktarda esrar buldu. Çatı katına çıkan ekipler uyuşturucu serasıyla karşılaştı. 68 kök hint keneviri bulan ekipler ayrıca uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan 5 adet led ampül, 1 adet elektronik ısı ve nem ölçer ve 5 adet havalandırma fanına el koydu. Ele geçirilen toplam 18 kilogram esrara imha edilmek üzere el konuldu. Şüpheli B.E. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, "İçiciyim ben. Pişmanım" diye konuştu. Polisin evde yaptığı arama uyuşturucuları bulması polis kamerası tarafından görüntülendi.
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