Ataşehir'de yangın: 1 ölü 3 yaralı (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de bir binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Ataşehir Kayışdağı mahallesi Neriman sokakta bulunan 3 katlı binanan en üst kadındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
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