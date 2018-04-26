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Ataşehir'de yangın: 1 ölü 3 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de bir binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de bir binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ataşehir Kayışdağı mahallesi Neriman sokakta bulunan 3 katlı binanan en üst kadındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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