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Ataşehir'de yangın paniği: Eşini yanan evde zannedince gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

  ATAŞEHİR'de  5 katlı bir binanın 3.

Ataşehir'de yangın paniği: Eşini yanan evde zannedince gözyaşlarına boğuldu

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkarken yanan dairede oturan kadın eşinin içeride olduğunu zannedince uzun süre gözyaşı döktü.
Yangın saat 10.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karaoğlan sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle binayı bir anda dumanlar sardı. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken panik yaşandı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev sahibi Melek Sarı eşinin yanan dairede olduğunu zannedince uzun süre gözyaşı döktü. Komşuları şoka giren kadını teselli etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri kadına ambulansta müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede yanana dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Eşi Süleyman Sarı'nın evde olmadığı öğrenen kadın rahat bir nefes aldı.
Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de yangın paniği: Eşini yanan evde zannedince gözyaşlarına boğulduAtaşehir'de yangın paniği: Eşini yanan evde zannedince gözyaşlarına boğulduAtaşehir'de yangın paniği: Eşini yanan evde zannedince gözyaşlarına boğulduAtaşehir'de yangın paniği: Eşini yanan evde zannedince gözyaşlarına boğuldu

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