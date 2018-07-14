HABER

Atatürk büstüne sardıran şüpheliye ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Çukurova Belediyesi'nin bahçesindeki Atatürk büstüne satırla saldıran Rıdvan K.

Atatürk büstüne sardıran şüpheliye ev hapsi

ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova Belediyesi'nin bahçesindeki Atatürk büstüne satırla saldıran Rıdvan K. (37), ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.
Olay, Çukurova Belediyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Elinde satırla bahçeye gelen Rıdvan K., Atatürk büstüne saldırdı. Rıdvan K.'nın büste zarar verdiğini fark eden belediye çalışanları, üzerine doğru koşup, elinden satırı aldı. Bu sırada bahçede bulunanlar ise Atatürk büstüne satırla art arda vuran Rıdvan K.'yi dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Linç edilmek istenen Rıdvan K., polis ekiplerince kalabalığın elinden güçlükle kurtarılıp, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Rıdvan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Atatürk büstüne sardıran şüpheliye ev hapsiAtatürk büstüne sardıran şüpheliye ev hapsiAtatürk büstüne sardıran şüpheliye ev hapsiAtatürk büstüne sardıran şüpheliye ev hapsi

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
'Evdeki eşyalar her ay alev alıp yanıyor' iddiası'Evdeki eşyalar her ay alev alıp yanıyor' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.