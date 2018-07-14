Atatürk büstüne sardıran şüpheliye ev hapsi

ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova Belediyesi'nin bahçesindeki Atatürk büstüne satırla saldıran Rıdvan K. (37), ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.
Olay, Çukurova Belediyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Elinde satırla bahçeye gelen Rıdvan K., Atatürk büstüne saldırdı. Rıdvan K.'nın büste zarar verdiğini fark eden belediye çalışanları, üzerine doğru koşup, elinden satırı aldı. Bu sırada bahçede bulunanlar ise Atatürk büstüne satırla art arda vuran Rıdvan K.'yi dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Linç edilmek istenen Rıdvan K., polis ekiplerince kalabalığın elinden güçlükle kurtarılıp, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Rıdvan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.
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