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Atatürk büstünün koruma direklerinin çalındığı ihbarı polisi harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Adana’da, Yüreğir Belediyesi tarafından bakımı yapılan Atatürk büstünün çalındığı ihbar edilen koruma direklerinin tadilat için çıkartıldığı belirlendi.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde önce Paktaş, ardından Aksantaş Fabrikası’nın içerisinde yer alan yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Atatürk büstünün, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın talimatıyla bakımı yapılmaya başlandı.Aksantaş TOKİ Konutları girişi Yüreğir Belediyesi civarında bulunan Atatürk büstü yaldız rengine boyanırken, çevresine koruma direkleri çekilmeye başlandı.

Atatürk büstünün koruma direklerinin çalındığı ihbarı polisi harekete geçirdi

Adana’da, Yüreğir Belediyesi tarafından bakımı yapılan Atatürk büstünün çalındığı ihbar edilen koruma direklerinin tadilat için çıkartıldığı belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde önce Paktaş, ardından Aksantaş Fabrikası’nın içerisinde yer alan yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Atatürk büstünün, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın talimatıyla bakımı yapılmaya başlandı.
Aksantaş TOKİ Konutları girişi Yüreğir Belediyesi civarında bulunan Atatürk büstü yaldız rengine boyanırken, çevresine koruma direkleri çekilmeye başlandı. Bu arada tadilat devam ederken büstün etrafına çekilen direklerin çalındığı yönünde polise başvurular yapıldı. Polis bunun üzerine yaptığı çalışmada büstün koruma direklerinin çalınmadığını, tadilat devam ettiği için büstün arka tarafında olduğunu belirledi.

Atatürk büstünün koruma direklerinin çalındığı ihbarı polisi harekete geçirdi

Atatürk büstünün koruma direklerinin çalındığı ihbarı polisi harekete geçirdi

Atatürk büstünün koruma direklerinin çalındığı ihbarı polisi harekete geçirdi

Atatürk büstünün koruma direklerinin çalındığı ihbarı polisi harekete geçirdi

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