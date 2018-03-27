HABER

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, düğünlerde saz çalan B.B.D.'nin Facebook hesabından Atatürk'e küfür etmesine, CHP'liler tepki gösterip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Sarayköy ilçesinde düğünlerde saz çalarak geçimini sağlayan B.B.D.'nin Facebook hesabından Atatürk'e küfür etmesi, CHP Sarayköy ilçe örgütünün tepkisine neden oldu. Paylaşım üzerine çok sayıda kişi tepki gösterip, yazıyı kaldırması istedi ancak B.B.D., kaldırmadı. CHP Sarayköy ilçe teşkilatı üyeleri, paylaşımı yapan B.B.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Cengiz Demirci, son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk'e saldırılarda artış görüldüğünü öne sürerek, "Atatürk adının stadyumlardan, okullardan silinmesi, heykeller üzerinden Atatürk'ün manevi şahsına çeşitli yerlerde yapılan saygısızlıklara göz yumulması, hoşgörü ile bakılması günümüzde de bu saldırıların ve saygısızlıkların devam ettiği görülmektedir. Dün, ilçemizde yaşayan, pervasızca sosyal medya üzerinden önderimiz Atatürk'e ağza alınmayacak küfür dolu sözler sarf eden bu kişiyi sözlerinden dolayı kınıyoruz. Bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcıların gerekli işlemleri yapacağına inanıyoruz" dedi.

atatürk küfür

DHA

Denizli'de sabaha karşı büyük facia!Denizli'de sabaha karşı büyük facia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli Atatürk atatürk'e küfür

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Okuyucu Yorumları 74 yorum
helal en iyisini demiş
@pijelybomm aldığın nefese yazık.
babası belli olmayan soyu bozuk seni!
bu dinsizin atasi orhangazi fatih sultan mehmet degil onlarin evledigi sirip yunan rum kadinlar belli
pijelybomm senin ananı yunanın kucagından biraz geç almışlar.yoksa sen bu yorumu yapmazdın
@pijelybomm türkçe yazıyorsun dikkatini çekerim zoruna gidiyor dimi :D
@pijelybomm sen ve bu yorumunu buraya koyan alcaksiniz zira ataturku anlamanizi beklemiyoruz saygisizlik etmeyin yeter
@pijelybomm hayatda olman kime bağlı, inkarcılar....
rahat dursan millet ana nı bellemek zorunda kalmazdi
o küfür sana edildi hoşuna gittimi Yunan dolunu onaylayanlar keşke Yunan galip gelseydi diyenler den birisisiniz kahipler sizi Feto ortaklati pkk ortakları açılım pivileri sizi
ensar çocuğu işte....
Tipik bir ak it.
ulan it atatürkü seven ak yokmu
@atilla.karatas sevdiğiniz için bunlara sesiniz cikmiyor değil mi!
burdan bütün akpartililere saldırmadan geçemedin dimi tipik kuduz chpli
@atilla.karatas FES li kadiri hastanede niye ziyaret etti genel başkanınız,gözün kör mü kulağın sağır mı. bir bakan çıkıp FES liye hain diyemedi? Boş yere ne konuşuyon ki. deliller ortada.
iddia ediyorum bunlarin soyunu arastirin 3-4 gobek otesi ermeni cikar. Osmanlida keyifleri gicirdi, Ataturk dumduz etti 7 cedlerini. Ataturke o yuzden dusmanlar.
@che873 40 kişi beğenmemiş sizi 307 kişide, % 13 hain oranı hemen çıkıverdi.
Tayyibe boşver tayyip bunlar fani şeyler diyene 10 ay hapis atatürke hakarete ses yok.
Marmara Üniversite'sine başvuru yapsın. Orda hemen asistan kadrosuna alıyorlar.
Ağzına sağlık kardeşimizin
@erhanfrer babalarınız ayrı ama analarınız bir belli .)
kardeşsiniz bencede çünkü ikinizinde babası yunan hatta birkaç babanız olabilir
evet kardeşin... ensar çocuğu ları sizi....
100 yıIdır cümIe ataIarımıza ve padisahIarımıza söven, iftiraIar atan, peygamberimize ve sahabeIere diI uzatan chp ye kaImadı AtaIarımıza saygıyı öğretmek...
Araştırın ya rum ya ermeni dönmesidir. Ben Adanalı Türkmenim ve hem Ertuğrul Gaz hemde Atatürk benim atam. Ama adam kendi açısından da haklı Atatürk bunların atalarına gerekeni yapmış yoksa bir Müslüman ve ya Türk Atatürkü niye aevmesin.
Doğduğuna pişman edilmeli bu vatan haini. Denizlili olduğunu da sanmam. Kim bilir nerden göçüp gelmiştir Ege'ye.
bu keko yu derhal hapse atin birdaha da cikarmayin
Gereken yapılmalı...
erturul gaziyide tv de görmüştür onuda bılmez bunlar
aptal kontenjanı çok bizde yunan tohumu
Ulan ne nankör hain pustlarsınız Atatürk cumhuriyetin atasıdır işine gelmiyorsa ülkeyi terk edersin ertuğrul türklerin anadoludaki atasıdır ve ondan sonra gelenler ciganın atasıdır bu kavramı anlamak neden bukadar zor Cumhuriyet türk milletine yok olmanın eşiğinde büyük bir lutuftur Rabbim Atatürk başta olmak üzere Tüm vatan sever şehit ve gazılerimizden razı olsun... Bu tür soysuzlarada cevap verip kendi çevresinde popileretesini yükseltmeyin..
rahmetli atamızın arkasından küfür edersin bi gitte tayyibe et bakalım ne oluyo ozaman eğer atam sağ olsaydı yalakalik yapardınız
İlde İlçede chp nin gençlik kolları yok mu? Ülkücülerden vazgeçtik zaten.
@re_di ONLAR TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKIYOR.
Diriliş dizisinin yan etkileri olsa gerek, Çılgın kertenkele isyan etmiş kendince.
anca yüzyıl sonra küfür edersiniz böyle. dedeleriniz ingiliz oldu. siz ise ne idüğü belirsizsiniz tıpkı tapındıklarınız gibi
ataturke kufur etmek hala bedava..bu kufurun yarısını tayyıpe etse bu denyonun anasını bellerlerdi...
Atası Türk olmayan ATATÜRKÜ SEVMEZ.
Şimdiki konjektür böyle götürüyor. Ondan dolayı bazıları böyle havlıyor. Ama tarih sen gibi ne oldu belli olmayanları ve buna izin verenleri yazmayacak. 100 yıl sonrada olsa Atatürk ve bu ülke için yaptıklarını tarih unutmayacak.
Ya millet adama ne kiziyorsunuz, Ataturk e sadece onun denize döktüklerinin torunlari küfreder, Atam Türkiye nin kurucusu oldugu gibi, bir Osmanlı subayiydi da...
Bunların alayı nankör..ingiliz artıkları diyelim kısacası.
her kim olursa olsun ne atatürke nede devletin başındakine ne küfür ne ihanet yapması yanlıştır anlayanlara
caldigi sazi alip gotune sokacan topun.
gereksiz zahmetten kurtarıp hislere tercüman olman hasebiyle en kalbi tebrik hislerimi sunarım:))
@yusufg ağzina sağlık.
ATATÜRK BU ÜLKENİN BÜYÜĞÜDÜR FATİH GİBİ YAVUZ GİBİ ERTUĞRUL GAZİ GİBİTAYYİP GİBİ SEV VEYA SEVME AMA SAYGI GÖSTERELİM BAZILARIDA ATATÜRKÜ İLAHLAŞTIRIYO ONLARADA KARŞIYIM AMA SAYGI DUYMALIYIZ BÜTÜN LİDERLERİMİZE
en büyük cezayı almali.
Kansiz cok piyasada. Seyh saİT den geriye kalan tohumlar bunlar
Keşke yunan galip gelseydi. Süper olurdu.
BİZİM ALAYIMIZ SENİN SOYUNA CEDDİN YETER.... SAZCI....
ULAN OĞLANLAR TOPLULUĞU DEVRİNDE YAŞAMADIĞIN BİRİ İÇİN NASIL KÜFÜR EDERSİN NASIL DEVRİNDE YAŞAMADIĞIN İNSANLARA ATAM DERSİN HEEEE BİZLER ONLARDAN SONRA GELENLERİN HATALARINI ÇEKDİK O DEDİKLERİN DEN OLMALAR ÇÖKERTDİ OSMANLIYI ŞU AN TÜRİYE CUMHURİYETİNDESİN BUNU UNUTMA BENİM DEVRİNE YAKIN ATATÜRK VAR OSMANLI YADA BU O YOK BANA BU ÜLKEYİ YENİDEN FEHT ETMİŞ KURMUŞ O VE SİLAH ARKADAŞLARI BENİ BAĞLAR SENİN İNANDIKLARIN DEĞİL BE SALAK SEN O KAFAYLA DAHA ÇOKKKK ATATÜRKÜ SEV AMA TAPMA SAYGILI OL YETER OSAMANLI ASLA BENİM ANAM DA DEĞİL BABAMDA ANAMDA VAR BABAMDA ONLAR DEĞİL ASLATÜRKÜM DOĞRUYUM
@onu64 Tarihini inkar etme, Hazireti Nuh'tan beri varız, Ha Türk değilsen başka.
@onu64 bak oğlul ne anlattın bilmem ama hatırlatma yapayım bazı kelimelerine bak oğul osmanlı asla benim anamda değil babanda değil ama ananda var babanda var onlar deyil tamam anladıkda bak ne güzel söyledin peki türk,üm niye diyon o zaman sen türk deyilsin git ananada sor babanada sor bak oğul osmanlı torunu müslüman türk oğlu türk,tür osmanlı torunu deyilsen ne sen nede anan nede baban müslüman türk olmasına imkan yok. bak ben osmanlı torunuyum hemde aslanlar gibi türk oğlu türk,üm ne mutlu musluman türk,üm diyene
hiçsiniz lan siz, ölmüş adamla 1000 yılı yok sayıp 95 yıllık devlet var etmeye çalışan heterojenlersiniz
kronik ak it
vereceği ifadeyi söyleyeyim.biri hesabıma girmiş ben yazmadım.Atatürkü kim sevmez vatan hainleri sevmez oç ları sevmez sanrım anlaşıldı
Atatürk okumasaydı sen zaten olmazdın
bunları duyanda osmanlı imparatorluğunu M.Kemal yıktı zanneder. beyin yoksunu biraz tarih oku osmanlıyı osmanlı yönetimi kötü olduğu için yıkıldı heryer ecnebi doluydu idare edemeyince hepsi ayaklandı geri kafalı herif. osmanlının başında atatürk yoktu şunu iyi anla insanda biraz beyin olsa bunu düşünür.
kötü olan ne biliyomusunuz hepsi bizim atalarımız böyle ne dindarlık olur ne milliyetçilik bu anca kendini bilmezkiktir bizi böyle birbirimize düşürüyorlar burada tek suçlu siyasiler Osmangazi de bizi oğuz kaan da bizim fatihte bizim Atatürkde bizim neyin kavgası
Simdi de bu soysuzlar turedi. Bir yerden guc aliyorlar. Soylari kuruyasicalar
işte böyle mallar yüzünden tomlumda bi kutuplaşma çıkıyor geri zekalı müslümanlıkta küfür yoktur sevmiyorsan sevmiyorum dersin biter. osmanlıda biziz cumhuriyette biziz Ertuğrul Gazide bizim Atatürkte bizim ne zaman bu konuyu idrak edebileceğiz.
baban kimdi bilemezdin edepsiz nokta
Diğer Haberler
Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.