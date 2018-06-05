Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Atatürk Havalimanı'na Rusya'dan geri gönderilen bir yolcunun bagajında çıkan yılan ve kamlumbağa gibi canlı hayvanlar, gümrük ekiplerini bile şaşırttı. Valizden çıkan Buruma piton yılanları, Albina orman kertenkeleleri ve Vietnam kurbağaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine teslim edildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün gece bir yolcunun valizinde çok sayıda sürüngen hayvan ele geçirildi. Vietnam’dan İstanbul’a gelen ve aktarmalı olarak Rusya’ya giden Valeeva E., isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz, sahibi tarafından teslim alınmadığı için İstanbul’a geri gönderildi. Bagajın kayıp eşya deposuna alınması öncesi yapılan kontrol sırasında çantanın içinde çok sayıda canlı havyan olduğu görüldü. Bunun üzerine valizi açan görevliler şaşkına döndü. Valizin içinde saklama kapları ve özel çuvallara yerleştirilmiş Burma Pitonu, Albina Ormanı Kertenkelesi, Vietnam Kurbağası, kaplumbağa, akrep gibi 9 değişik türde sürüngen hayvan tespit edildi. Hayvanlar gümrük görevlileri tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Hayvanların ölmesini Gümrük Memurları önledi
Atatürk Havalimanı’nda sahipsiz bir bagajdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, çantayı incelemeye aldı. İncelemenin ardından uzun süredir çantanın içinde uzun süredir bekleyen ve havasızlıktan ölmek üzere olan hayvanların hayatını kurtardı. Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirdikleri ölmek üzere olan kaplumbağaları su dolu kutulara koyarak ölmelerini önlerken, ele geçirilen hayvanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine bildirerek onlara teslim etti. (İHA)
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