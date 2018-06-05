HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizden çıkanlar şaşkınlık yarattı. Valizin içerisinden kaplumbağa, yılan ve akreplerden oluşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Atatürk Havalimanı'na Rusya'dan geri gönderilen bir yolcunun bagajında çıkan yılan ve kamlumbağa gibi canlı hayvanlar, gümrük ekiplerini bile şaşırttı. Valizden çıkan Buruma piton yılanları, Albina orman kertenkeleleri ve Vietnam kurbağaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün gece bir yolcunun valizinde çok sayıda sürüngen hayvan ele geçirildi. Vietnam’dan İstanbul’a gelen ve aktarmalı olarak Rusya’ya giden Valeeva E., isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz, sahibi tarafından teslim alınmadığı için İstanbul’a geri gönderildi. Bagajın kayıp eşya deposuna alınması öncesi yapılan kontrol sırasında çantanın içinde çok sayıda canlı havyan olduğu görüldü. Bunun üzerine valizi açan görevliler şaşkına döndü. Valizin içinde saklama kapları ve özel çuvallara yerleştirilmiş Burma Pitonu, Albina Ormanı Kertenkelesi, Vietnam Kurbağası, kaplumbağa, akrep gibi 9 değişik türde sürüngen hayvan tespit edildi. Hayvanlar gümrük görevlileri tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

rus-yolcunun-valizinden-cikanlar-soke-etti-1

Hayvanların ölmesini Gümrük Memurları önledi

Atatürk Havalimanı’nda sahipsiz bir bagajdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, çantayı incelemeye aldı. İncelemenin ardından uzun süredir çantanın içinde uzun süredir bekleyen ve havasızlıktan ölmek üzere olan hayvanların hayatını kurtardı. Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirdikleri ölmek üzere olan kaplumbağaları su dolu kutulara koyarak ölmelerini önlerken, ele geçirilen hayvanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine bildirerek onlara teslim etti. (İHA)

rus-yolcunun-valizinden-cikanlar-soke-etti-2

rus-yolcunun-valizinden-cikanlar-soke-etti-3

rus-yolcunun-valizinden-cikanlar-soke-etti-4


PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Esenyurt'ta hareketlilik (1)Esenyurt'ta hareketlilik (1)
Kuşaklar konserde buluştuKuşaklar konserde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Valiz yılan kaplumbağa akrep

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kuşadası'nda nostalji: 19 yıl sonra aynı otelde aynı tatil pozlarını verdiler

Kuşadası'nda nostalji: 19 yıl sonra aynı otelde aynı tatil pozlarını verdiler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.