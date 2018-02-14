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Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda yaptıkları çalışmada Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen kürk yapımında kullanılan çinçila ve astragan derisi ile vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.

İstanbul Atatürk Havalimanında, yurda kaçak olarak çinçila ve astragan derisiyle vücut geliştirme ilaçları sokmak isteyen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Şubat günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Türk yolcu G.G'yi şüphe üzerine takibe aldı.

Gümrüklü alandan dışarı çıkmak için harekete geçtiği sırada durdurulan G.G'nin valizlerinde yapılan aramada, kürk imalatında kullanılan 977 çinçila ile bir miktar astragan derisi bulundu. Derileri yurda kaçak sokmak isteyen G.G. gözaltına alındı.

Aynı gün, Uganda’dan tarifeli uçakla İstanbul’a gelen Türk vatandaşı M.K. ile Uganda uyruklu J.K'nin valizlerinde şüphe üzerine arama yapıldı. Valizlerde, yurda kaçak sokulmaya çalışılan 887 paket vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

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M.K. J.K. ve G.G. hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. (AA)

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Atatürk Havalimanı çinçila istanbul kürk

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
CANİ KATİLLER .KÜRK ÜRETİMİ ALIMI SATIMI KULLANIMI YASAKLANMALIDIR..
Kürk, yün kullanımı yasaklansın. 3 5 varoş süs niyetine kullanacak diye Allah'ın verdiği canı alıyosunuz. Allah belanızı versin. İnsanız diye geziyorsunuz utanmadan.
@ros_nuf_1994 Kürkü anladıkta yün niye? o zaman peynir sütde içmeyelim. Ufak gel. Yün hayvandan kırpılıyor. elde etmek için öldürülmüyor hayvan. bilinçlenin birazcık yawww.
alarm,alarm,palavra alarm sallaaaa
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