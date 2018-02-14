İstanbul Atatürk Havalimanında, yurda kaçak olarak çinçila ve astragan derisiyle vücut geliştirme ilaçları sokmak isteyen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Şubat günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Türk yolcu G.G'yi şüphe üzerine takibe aldı.
Gümrüklü alandan dışarı çıkmak için harekete geçtiği sırada durdurulan G.G'nin valizlerinde yapılan aramada, kürk imalatında kullanılan 977 çinçila ile bir miktar astragan derisi bulundu. Derileri yurda kaçak sokmak isteyen G.G. gözaltına alındı.
Aynı gün, Uganda’dan tarifeli uçakla İstanbul’a gelen Türk vatandaşı M.K. ile Uganda uyruklu J.K'nin valizlerinde şüphe üzerine arama yapıldı. Valizlerde, yurda kaçak sokulmaya çalışılan 887 paket vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
M.K. J.K. ve G.G. hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. (AA)
Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon
ABD çalkalanıyor! Trump porno yıldızına 500 bin TL ödemiş!
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
Afganistan'da kadınlar ve aşk: Ölümcül bir risk
Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Güzel modelin zor anları! Dalganın oyununa geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 4 yorum