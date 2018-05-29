HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Brezilya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen kadının midesinde 116 kapsül içinde 1 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelecek bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri 11 Mayıs'ta Brezilya uyruklu S.A.D.A.J.'ı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı. Üstünde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunamayınca uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, zanlıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede röntgen filmi çekilerek kontrol edilen S.A.D.A.J.'ın 116 kapsül halinde 1 kilo 180 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen S.A.D.A.J. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. S.A.D.A.J.'ın havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

kapsul-uyusturucu

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeli/ Ek fotoğraflarKaradeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeli/ Ek fotoğraflar
Bodrum'da 60 dönüm buğday tarlası yandıBodrum'da 60 dönüm buğday tarlası yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı brezilya 116 kapsül uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Makam odasında ilginç görüntü

Makam odasında ilginç görüntü

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

3 polisli 'Yorgo' çetesi! 2 milyonu çaldılar alemde yakalandılar

3 polisli 'Yorgo' çetesi! 2 milyonu çaldılar alemde yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.