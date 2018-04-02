HABER

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Adana'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden kişi saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın; eline akıllı telefonunu alarak 2596 sayılı kanunu bağıra bağıra okumaya başladı.

Yolcuların şaşkınlıkla izlediği kadın, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlıklar attı.

Diğer yolcuların "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" şeklinde tepkilerine rağmen, tavrına devam eden kadın, güvenlik görevlilerinin çağrılmasını istedi.

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Tosun rezaleti! Uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri...Tosun rezaleti! Uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri...
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklamasıErdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Cübbe saldırı

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Okuyucu Yorumları 90 yorum
aynısı mini etekliye yapsalardı kıyamet koparırdınız
Terbiyesiz Ahlaksız kadın açık saçık gezen insanlara bir şey yok onlara serbest bu adamın giydiği elbise mi bir yerine
Bu ibrahim ve onun gibiler var ya, asıl sapık bunlar vakmayın böle mini eteklileri elestirdiklerine,..
carcarcarcarcar ne bağırıyosun hanımefendi. sanane adamın kıyafetinden. papaz görseydin bunu yapar mıydın? Kesinlikle yapmazdın.
kapasitesiz ve kalitesiz insanlar ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylemlerle insanları birbirine düşman tahammülsüz ettiler. Allah en kısa zamanda size hak ettiğiniz şerefsizliğinizi verecek.
Bu kokone hakimmi,savcimi,polismi.bu hakkı kendinde nasıl buluyor.ya adamda ona karşılık verip'de oda onu yargılasa iyimi olacaktı......
Ben orada bulunan "cübbeli ve sarıklı" soytarıya saldırı görmedim. Lütfen başlığı güncelleyelim!
saldırıdan anladığınız nedir. Okadar insanın içinde aynı şeyi size yapsalar tepkiniz ne olurdu iğne çuvaldız anlatabildimmi
sarıklı ve sakallılardan korkulur abi
Sarık ve cübbeli olunca mı müslüman olunuyor. tarikatların işi işte şekillerle dinden soğuttunuz milleti.
terbiyesiz kadın.
Her fırsatta özgürlükten dem vuranların kendilerinden olmayanlara tahammülsüzlüğünün bir başka örneği. Siz nasıl ki istediğinizi giymekte özgürseniz diğer insanlar da aynı özgürlüğe sahiptir.
Kadın Kötü birşey mi yapmış? Sesimizi yükseltmezsek manda gibi sağarlar bizi.
ah atam bu yobaz tipleri iyi ki görmedin..yıl 2018 gülerim ağlanacak halimize?? cumhuriyet bu meczup sarıklı çarıklı tiplerle doldu ve hazin olan bu kıyafet toplum tarafından içselleşti..kimse tepki koyamıyor...
@morbegi onlar şavaş tı sizler kaçtınız ..... şarap içmeye
CÜPPELİYE SÖYLEYİN ADANAYA DEVEYLE GİTSİN.AĞIZLARINI AÇTIKLARINDA ATEİST BİLİM ADAMLARINA HAKARET EDERLER.ONDAN SONRA NİMETLERİNDEN FAYDALANIRLAR.
Bu yobazlar bizim sabrımızı mı deniyor. Ben modern ülkemde böyle gerici tipleri görmek istiyorum. Cübbemiş sarıkmış şalvarmış arap adetlerini sanki dinin emriymiş gibi giyenleri görmek istiyorum. Çünkü yaptıkları ortada kadın tekmelerler vs vs. Bunlar meydanı boş buldukları zaman hayvanlara bile rahat yaşam hakkı vermezler. O kıyafetle gitsin deveye binsin
@walkerman_2003 kendini nasılda ifade etmişsin aynaya bakıptamı anlattın
Allah bu milleti sen ve senin gibilerin eline düşürmesin. Sizin gibilere bir lokma ekmek ve bir yudum su hatta nesfes almak haram.Bırakın artık insanlar istedikleri gibi giyinsin ya. İster mini giysin ister şort isterse şalvar, cübbe .sana ne
terbiyesiz sevyesiz aptal kadın görgü kuralını biri şuna öğretsin inşan ol önce de sonra konuş
@alicosman mabetler haricinde toplum içinde dini kıyafetlerle dolaşılması reklam yapılması yasaktır 2596 sayılı kanun açık ve nettir kadın haklı neyin kafasındasın
ayıptır senin yaptığın mini etekli. bikineli insanlar gezerken hiç kılık kıyafet kanununa bakmıyorsunuz. ayrıca sarık ve cübbe sünnettir. böyle dinsiz insanları tabikide rahatsız eder.
KAFİRLER MÜSLÜMAN GÖRÜNCE TIRLATIYO
Kudurrrrrrrr kudurabildiğin kadar..
madem özgürlük var madem çağdaşız herkes diledigi gibi giyinebilir demi yani
Nasil can vereceksin cok merak ediyorum zalimler için yaşasın cehennem..
kadin hakli ben slip mayo giyip geziyirmuyum ama kadinin tepkisi o sekilde olmamaliydi belki arap turist olabilirdi
Az bile yapmış kadınların her giydiğine laf edip hakaret edenlere az bile
Helal olsun ülkemizde nesli tükenen ender bilinçli vatandaşlarımızdanmış hanımefendi.
Helal olsun.
bu nasıl bir kanun ki; her türlü ahlaksızlığa müsaade edip inancı gereği caiz olan kıyafetleri tercih eden vatandaşına yasak koyar. Bu nasıl bir özgürlük anlayışıdır.Hani her dine eşit mesafede muamele? Orda bir papaz veya haham olsa o şerefsiz aynı tepkiyi verir miydi? Bu düpedüz islam düşmanlığı.Kişilik ve inanç özgürlüğüne saldırıdır.Asıl suç budur.
Kemalistlere bi ogretemedik gitti kimsenin kılığına kıyafetine karisilmaz. 1920 lerde ki Türkiye de yaşamiyoruz açın gözünüzü.
kadın haklı
dogru bulmuyorum rencide edemez ama sunuda soyluyum toplumu buyuk hale getirdiler eskiden varmiydi bukadar sen dolmusta sort Giyen kiza tekme atarsan etki tepki olayi
nice erkekten daha erkekmiş kadın
rahatsız olmakta haklı! çünkü dine vurgu yapan kıyafetler, hesap gününü hatırlatır.
helal olsun milliyetçi laik ATATÜRK kızına..sarık cübbelilerin hali meydanda..
NE KADAR BOŞ BİR KADIN. İNSAN OLMADIKTAN SONRA İSTERSE ÜSTÜNDE HER TARAFI ALTIN KIYAFETLERLE KUŞANMIŞ OLSUN. TÜRKİYE 50 SENE KAYBETTİ BU BOŞ İŞLERLE. İSTER AÇIK OLSUN İSTER KAPALI İSTER SARIKLI İSTERSE ŞORTLU. KARDEŞİM İÇİNDE İNSAN MERHAMETİ VE İNSAN KALBİ OLMADIKÇA NE GİYERSE GİYSİN BOŞ. VESSELAM. Ben ne insan gördüm, üstünde elbise yoktu, Ne elbiseler gördüm, içinde insan yoktu.
• ”İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.” • Güvenme zaman ahir zamandır. Amel, ihlas yoksa halin yamandır. Aldatır dünyanın yalan ziyneti, seni kurtaracak tek gerçek, İMANDIR
Helal olsun ablam sana .
kafasına kippa taksaydı yahudi olsaydı sesin çıkmaz dı hiristiyan olsa hoş karşılardın moda derdin kesin ..seni çagdaş pislik milet senin soyunmana karışıyormu ki sen miletin giydine tepki göteriyorsun ...birde demokrasi özgürlük derler bunlar ...senin demokrasiden özgürlükten anladıgın sadece soyunmak ...mı ..çagdaşlık demokrasi herkesin giyimine dinine yaşantısına saygı duymaktır ...herkes istedigi gibi giyinip yaşıyabilmeli şimdi o bir ingiliz olsa öyle giyinse gidip yanın da fotograf çekerdin kesin ..
ŞİMDİ BUNA İNSAN DENİYOR SAYGIYI BİLMEYEN ZAVALLI YARATIK SONRA TOPLUMDA SAYGI BEKLİYOR
Tecavüz davasında iyi halden yararlanmak için cübbeyle gelenleri gördükten sonra tepki göstermek gayet doğal. çok da şey etmeyin yani.
Yasa varsa uygulanacak muz Cumhuriyeti değil burası kadın haklı helâl olsun.
Biyerleri kaşıyorlar büyük oyun oynanıyor
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.