Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın; eline akıllı telefonunu alarak 2596 sayılı kanunu bağıra bağıra okumaya başladı.

Yolcuların şaşkınlıkla izlediği kadın, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlıklar attı.

Diğer yolcuların "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" şeklinde tepkilerine rağmen, tavrına devam eden kadın, güvenlik görevlilerinin çağrılmasını istedi.