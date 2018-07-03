HABER

Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda, Brezilya'dan İstanbul aktarmalı Bağdat'a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao A.'nın valizlerinde oyuncaklar arasına gizlenmiş, 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi

Gurbet GÖKÇE/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda, Brezilya'dan İstanbul aktarmalı Bağdat'a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao A.'nın valizlerinde oyuncaklar arasına gizlenmiş, 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi. Wilco da Conceiçao A. gözaltına alındı.
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bünyesinde görev yapan narkotik grubu, yaptığı risk analizinde, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden THY uçağıyla İstanbul aktarmalı Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao A. isimli yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi. Uçağın havalimanına inmesinin ardından narkotik ekipleri, yolcunun iki valizini narkotik dedektör köpekler 'Csacsi' ve 'Csonti' ile kontrol etti. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan valizlerde bulunan oyuncak aralarına gizlenmiş vakumlu poşetler, uyuşturucu test cihazına tabi tutuldu. Cihazların 'kokain' sonucu verdiği valizlerde 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi. Kokainin değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.
Narkotik ekipleri, valizlerin sahibi Wilco da Conceiçao A.'yı gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildiAtatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildiAtatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildiAtatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıKırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kaza kurbanı 4 gurbetçi, memleketleri Uşak'ta toprağa verildiKaza kurbanı 4 gurbetçi, memleketleri Uşak'ta toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.