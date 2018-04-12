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Atatürk Havalimanı’nda 802 adet ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nda, Vietnam’dan gelen ve şüphe üzerine durdurulan 3 yolcunun bavulundan 802 adet ejderha tavuğu yumurtası çıktı.

Atatürk Havalimanı’nda, Vietnam’dan gelen ve şüphe üzerine durdurulan 3 yolcunun bavulundan 802 adet ejderha tavuğu yumurtası çıktı. Yumurtaların kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı tespit edilirken Vietnam kökenli ejderha tavuklarının yumurtalarının 2 bin dolara satıldığı öğrenildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı’na Vietnam’dan gelen 3 yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler, uçaktan gelen bavullarını almalarının ardından durduruldu. Şüphelilerin bavullarında yapılan aramada 802 adet ejderha tavuğu yumurtası bulundu. Bavulların yumurtaların kırılmaması için özel olarak dizayn edildiği görüldü. Yapılan çalışmalarda, yumurtaların yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı tespit edildi. Vietnam kökenli ejderha tavuklarının yumurtalarının 2 bin dolara satıldığı öğrenildi. Yumurtalarla birlikte yakalanan şüpheliler Fatih B., Murat B. ve Murat T. hakkında Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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