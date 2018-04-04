Atatürk Havalimanı’nda darbe girişimine direnmeyen özel güvenlik ve polislerin 27,5 yıl hapsi istendi

15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanını işgal eden askerlere direnmedikleri ve darbecilere yardımcı oldukları gerekçesiyle 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polisin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı sanıkların 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda görevli bulunan polislerin askerlere direnmeyerek kuleye çıkmalarına izin verdikleri iddia edilen 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polisin yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz 12 sanık katılırken avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada olaya müdahale eden bir polis memuru tanık olarak dinlenildi. Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Tüm sanıkların TCK’nın 309/1 maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanıkların ayrıca TCK’nın 223/3 maddesinde düzenlenen "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 3 yıl 8 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanıklardan Muharrem Günay’ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme sanıklara mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamaları için sürer vererek duruşmayı erteledi.