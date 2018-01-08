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Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 13:43 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul-Antalya seferini saat 09.00’da yapması planlanan Onur Air Havayolları uçağında, kalkış öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra yolcu sayımı yapıldı. Sayımda 1 yolcu fazla çıktı.

Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay

Bunun üzerine hosteslerin yaptığı bilet kontrolünde R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcu biletini gösteremedi. Uçağa kaçak kaçak olarak bindiği anlaşılan R.K., çağırılan polis tarafından önce İç Hatlar Büro Amirliği’ne götürüldü.

Bu işlemin ardından R.K, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alındı.

'YANLIŞLIK OLDU'

Savcılığa sevk edilen şahsın "Bir yanlışlık oldu" dediği öğrenildi.

Uçakta yanında uyuyan kadını taciz etti, inişte tutuklandı!
Rötara kızan yolcu uçağın kanadına oturdu!
Uçakta panik anları! Yolcu bir anda kanada çıktı!

DHA

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Anahtar Kelimeler:
uçak Atatürk Havalimanı Onur Havayolları

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