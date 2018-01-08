Bunun üzerine hosteslerin yaptığı bilet kontrolünde R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcu biletini gösteremedi. Uçağa kaçak kaçak olarak bindiği anlaşılan R.K., çağırılan polis tarafından önce İç Hatlar Büro Amirliği’ne götürüldü.
Bu işlemin ardından R.K, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alındı.
'YANLIŞLIK OLDU'
Savcılığa sevk edilen şahsın "Bir yanlışlık oldu" dediği öğrenildi.
DHA
AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi! Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Aydın Boysan'ın cenazesinde büyük ayıp!
Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!
Silikon Vadisi’nin gizli skandal partileri deşifre oldu!
Sosyal medya doktor Ece'yi konuşuyor! Soruşturmada yeni gelişme
Gebe ineği yemeye çalışınca...
Akşener'den Bahçeli'ye jet yanıt: Akıl verme mevkinde değil
Samsung televizyon işini abarttı, kendi 'duvar'ını yaptı!
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum