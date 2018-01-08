Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay

Bunun üzerine hosteslerin yaptığı bilet kontrolünde R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcu biletini gösteremedi. Uçağa kaçak kaçak olarak bindiği anlaşılan R.K., çağırılan polis tarafından önce İç Hatlar Büro Amirliği’ne götürüldü.

Bu işlemin ardından R.K, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alındı.

'YANLIŞLIK OLDU'

Savcılığa sevk edilen şahsın "Bir yanlışlık oldu" dediği öğrenildi.

DHA