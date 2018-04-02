HABER

Atatürk Havalimanı’nda sarıklı şahsa çirkin saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Adana’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen sarıklı ve cübbeli vatandaş, bir kadının sözlü saldırısına maruz kaldı.

İstanbul’dan Adana’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen sarıklı ve cübbeli vatandaş, bir kadının sözlü saldırısına maruz kaldı. Cep telefonundan 2596 sayılı Kanun’u açarak yüksek sesle okuyan kadın, cübbeli vatandaşın suç işlediğini savundu. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular kadına tepki gösterdi.
Edinilen bilgilere göre olay, Atatürk Havalimanı’nda meydana geldi. İstanbul’dan Adana’ya gitmek isteyen sarık ve cübbe giyen bir vatandaş havalimanına geldi. Yolcu salonunda uçağın kalkışını bekleyen vatandaş, bir kadının sözlü saldırısına maruz kaldı. Vatandaşın giydiği sarık ve cübbeyi eleştiren kadın, cep telefonunu açarak 2596 sayılı Kanun’u bağıra bağıra okumaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kadını şaşkınlıkla izledi. Kadın bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına uyması gerektiğini söyleyerek çığlık atmaya başladı. Havalimanında bulunan diğer yolcular, "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" diyerek kadına tepki gösterdi. Tepkilere rağmen susmayan kadın, güvenlik görevlilerini çağırdı. Bu esnada sarıklı şahıs sakin bir tavırla "Terbiyesizlik yapmayın" uyarısında bulundu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştularSuudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.