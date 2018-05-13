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Atatürk Havalimanı'nda uçağın kanadı kuyruğa vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna  çarptı.  Edinilen bilgiye göre saat 18.00 sıralarında Asiana Hava Yollarına ait Airbus A330-300 tipi  HL-7792 kuyruk tescilli uçağı İstanbul'dan 236 yolcusunu alarak Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitmek üzere hareket edip taksi yoluna girdi.

Atatürk Havalimanı'nda uçağın kanadı kuyruğa vurdu

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna çarptı.
Edinilen bilgiye göre saat 18.00 sıralarında Asiana Hava Yollarına ait Airbus A330-300 tipi HL-7792 kuyruk tescilli uçağı İstanbul'dan 236 yolcusunu alarak Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitmek üzere hareket edip taksi yoluna girdi. Bu sırada KKTC Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen THY'nin Airbus A321 tipi TC-JMM kuyruk tescilli uçağı 217 numaralı körüğe yolcularını bırakmak için yanaşmaya başladı. Yanaşma sırasında Asiana Hava Yolları'nın uçağı THY uçağının arka dik kuyruğuna (dik stablize) vurdu. Çarpmanın etkisiyle uçağın kuyruğu sol tarafa doğru eğildi. Bu durum üzerine DHMİ itfaiye ekipleri olay yerine gelerek uçağa tazyikli su ile müdahale etti. Olayın ardından kaza bölgesinde önlem alındı. İki uçak daha sonra incelemelerde bulunmak üzere teknik hangara çekildi. Uçaklarda hasar meydan gelirken olayda yaralanan olmadı.

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Atatürk Havalimanı'nda uçağın kanadı kuyruğa vurduAtatürk Havalimanı'nda uçağın kanadı kuyruğa vurdu

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