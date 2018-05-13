HABER

Atatürk Havalimanı'nda uçağın kanadı kuyruğa vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna  çarptı.

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna çarptı. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre saat 18.00 sıralarında Asiana Hava Yollarına ait Airbus A330-300 tipi HL-7792 kuyruk tescilli uçağı, 236 yolcusuyla İstanbul'a iniş yaptıktan sonra taksi yoluna girdi. Bu sırada KKTC Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen THY'nin Airbus A321 tipi TC-JMM kuyruk tescilli uçağı 218 numaralı körüğe yolcularını bırakmak için yanaşmaya başladı. Yanaşma sırasında Asiana Hava Yolları'nın uçağı, THY uçağının arka dik kuyruğuna (dik stablize) vurdu. Çarpmanın etkisiyle uçağın kuyruğu sol tarafa doğru eğildi. Bu durum üzerine DHMİ itfaiye ekipleri olay yerine gelerek uçağa tazyikli su ile müdahale etti. Olayın ardından kaza bölgesinde önlem alındı. İki uçak daha sonra incelemelerde bulunmak üzere teknik hangara çekildi. Uçaklarda hasar meydan gelirken olayda yaralanan olmadı.

ÇARPMA ANI KAMERADA
Yerde ilerleyen uçağın, duran THY uçağının kuyruğuna çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

THY BASIN MÜŞAVİRİNDEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Koreli havayolu şirketi Asiana Airlines'ın OZ551 sefer sayısı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Airbus A330-300 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki 218 numaralı köprüde bulunan Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Ercan Havalimanı seferinden dönen TC-JMM kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağımızın kuyruğuna çarpmıştır. Çarpma sonucu, her iki havayolunun yolcularında herhangi bir yaralanma söz konusu olmamıştır, uçaklarda maddi hasar meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)

Sır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze varSır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze var
Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!
Bakan açıkladı! İmar barışından gelen para orada kullanılacak!Bakan açıkladı! İmar barışından gelen para orada kullanılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

İlginizi Çekebilir

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü

Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Anneler Günü'nde çok acı haber

Anneler Günü'nde çok acı haber

Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.