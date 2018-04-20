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Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu iki şahsın valizlerinden toplamda 15 kilo 381 gram uyuşturucu madde çıktı.

Atatürk Havalimanı’nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu iki şahsın valizlerinden toplamda 15 kilo 381 gram uyuşturucu madde çıktı. Zanlıların yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Nisan Salı günü Atatürk Havalimanı’nda Fas’ın Kazablanka şehrinden İstanbul’a gelen A.A. isimli şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın çantasında yapılan aramada 17 paket halinde daralı ağırlığı 2 kilo 54 gram kokain ele geçirildi.
Aynı gün polis ekipleri, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinden İstanbul’a gelen M.İ. isimli şahsın da hareketlerinden şüphelenip durdurdu. Şahsın valizinde yapılan aramada ise 12 paket halinde daralı ağırlığı 13 kilo 327 gram olan kokain maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, polis ekiplerinin operasyon anı havalimanı güvenlik kamerasına ve polis kamerasına yansıdı.

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