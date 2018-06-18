Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen bir yolcunun üzerinde ve valizinde 1 kilo 789 gram kokain ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Arjantin uyruklu 49 yaşındaki D.Q.'yu durdurarak valizini x-ray cihazından geçirdi ve daha sonra arama yaptı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüphelinin üzerinde bel bölgesine bir düzenekle sardığı 1 kilo 243 gram sıvı kokaini ve valizinin çekme sapına gizlediği 4 parça halindeki 546 gram toz kokaini buldu. Gözaltına alınan D.Q. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Q. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin D.Q.'yu gözaltına alması ve valizinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı.
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