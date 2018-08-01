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 Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Brezilya’dan gelen uyuşturucu kuryesinin valizinde, vakumlu poşetteki havlulara emdirilmiş 6 kilo 957 gram kokain ele geçirildi.  Atatürk Havalimanında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya Sao Paulo’dan gelen uçaktaki yolcu Y.C'den şüphelendi.

 Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)

ATATÜRK Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Brezilya’dan gelen uyuşturucu kuryesinin valizinde, vakumlu poşetteki havlulara emdirilmiş 6 kilo 957 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya Sao Paulo’dan gelen uçaktaki yolcu Y.C'den şüphelendi. Polis merkezine götürülen Y.C'nin valizinde arama yapıldı. Valizde vakumlu poşetler içindeki havlulara emdirilmiş 6 kilo 957 gram kokain ele geçirildi. Y.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fotoğraflı)

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

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