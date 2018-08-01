 Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
ATATÜRK Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Brezilya’dan gelen uyuşturucu kuryesinin valizinde, vakumlu poşetteki havlulara emdirilmiş 6 kilo 957 gram kokain ele geçirildi.
Atatürk Havalimanında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya Sao Paulo’dan gelen uçaktaki yolcu Y.C'den şüphelendi. Polis merkezine götürülen Y.C'nin valizinde arama yapıldı. Valizde vakumlu poşetler içindeki havlulara emdirilmiş 6 kilo 957 gram kokain ele geçirildi. Y.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Fotoğraflı)
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