Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında İsveç ve Etiyopya uyruklu uyuşturucu kuryelerinin valizlerinden yaklaşık 15 kilo khat bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart’ta Etiyopya’nın Addisababa kentinden havayolu ile İstanbul’a gelen İsveçli F.A.’yı (58) yakın takibe aldı.

İsveçli kuryenin valizinden 10 kilo khat bitkisi çıktı

Havalimanındaki risk analiz odasında yapılan aramada F.A.’nın bavulunu kontrol eden polis, valizde 10 kilo 181 gram Doğu Afrika yöresine has khat türü uyuşturucu bitkileri ele geçirdi.

Narkotik polisi, Addisababa’dan İstanbul’a gelen Etiyopyalı A.Y.T. (20) adlı şüphelinin bavulunu kontrol ederek, zanlının bagajından 4 kilo 911 gram khat bitkisi ele geçirdi.

İki kurye de tutuklandı

Emniyete götürülen İsveç ve Etiyopyalı uyuşturucu kuryeleri, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.