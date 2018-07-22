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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Anıtkabir'de ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan Safiye İnci, tutuklandı.

TUTUKLANDI
Anıtkabir'de ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan Safiye İnci, tutuklandı.

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