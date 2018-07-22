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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin tutuklanması istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

ANITKABİR'de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci, adliyeye sevk edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANITKABİR'de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci, adliyeye sevk edildi. Burada da savcıya ifade veren Safiye İnci, tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği, büyük tepkilere neden olan görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından, Ankara Demetevler'de yakalanarak gözaltına alınan Safiye İnci, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada da savcı tarafından ifadesi alınan Safiye İnci, '5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet'ten (Atatürk'ü Koruma Kanunu), tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli şahıs, 5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmiştir" denildi.

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