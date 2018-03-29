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Atatürk'ün kaldığı Çoban Mektebi, alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, Milli Mücadele yıllarında Atatürk'ün de kaldığı tescilli tarihi simge yapılardan Ziraat Mektebi olarak da bilinen Çoban Mektebi'nde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Atatürk'ün kaldığı Çoban Mektebi, alevlere teslim oldu

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, Milli Mücadele yıllarında Atatürk'ün de kaldığı tescilli tarihi simge yapılardan Ziraat Mektebi olarak da bilinen Çoban Mektebi'nde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Tarihi binada zarar meydana geldi.
Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı Çoban Mektebi'nde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Atıl durumda bulunan tarihi bina, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın kapılarını kırarak yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çabayla söndürüldü. Tarihinin binanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
ATATÜRK’E EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI
1895-1897 yılları arasında inşa edilen Çoban Mektebi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerine ev sahipliği yapmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte Ankara'ya geldiğinde bu binaya yerleşerek, mücadeleyi başlatmıştı.
Padişah 2'nci Abdulhamid döneminde inşa edilen okul binasının ayrıca 2009 yılında 33 KV Envanter Numarası ile Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser olarak tescillendiği bildirildi.
MİMARLAR ODASI DÜN UYARMIŞTI
Bu arada Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, dün yaptıkları basın açıklamasıyla binanın harabeye döndüğüne dikkati çektikten bir gün sonra bu olayın meydana geldiğini hatırlattı.
‘BU UTANÇ HEPİMİZE YETER’
Candan, evde önceki gün incelemede bulunduklarını hatırlatarak, “Bunun böyle olacağı açıktı. Bu derece içi ve etrafı boşaltılan bu tür tarihi değerlerimizin kasıtlı olarak yakıldığına inanıyorum. Maalesef değerlerimizin yok olmasına neden oluyorlar. Milli Mücadelenin ilk karargahına tanıklık etmiş durumdaki böyle bir tarihi değerin bugün alevler içerisinde yanması konusundaki bu utanç hepimize ve hükümetimize yeter” dedi.
Candan, binanın pencerelerin camlarının kırıldığını, çatının sökülmeye başladığını, tesisatların söküldüğünü, binanın etrafında herhangi bir güvenlik önleminin olmadığını, yapılan incelemenin ardından dün basın açıklamasıyla dile getirdiklerini vurguladı.
Candan, “Henüz dün yaptığımız açıklamada, ‘Bu vurdumduymazlıktan birinci derece sorumlu olan Kültür Bakanlığı’dır. Kültür Bakanlığı bu binanın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasından birinci derece sorumludur. 2863 Sayılı Kanuna göre görevini yerine getirmeyen Kültür Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunacağız’ demiştik. Çünkü bize emanet edilen bütün değerlerin boşaltılması, atıl duruma getirilerek yok edilmesini kabul etmeyeceğiz. Binanın ikinci katında Atatürk’ün çok uzun süre kaldığı bir oda olduğu ve onun kullandığı eşyalar olduğunu biliyoruz, bunlar nerede şu anda bilmiyoruz. Bina her türlü tahribe açık durumda. Korunmaya alınmış durumda değil. Zaten ayakta olan bina bir anda boşaltılarak atıl duruma getiriliyor. Sonra da yıkılarak hayatınızdan çalınmaya çalışılıyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Atatürk'ün kaldığı Çoban Mektebi, alevlere teslim olduAtatürk'ün kaldığı Çoban Mektebi, alevlere teslim olduAtatürk'ün kaldığı Çoban Mektebi, alevlere teslim olduAtatürk'ün kaldığı Çoban Mektebi, alevlere teslim oldu

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