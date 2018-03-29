Atatürk’ün kaldığı Çoban Mektebi alevlere teslim oldu

Başkent’te bulunan ve Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün de kaldığı tescilli tarihi simge yapılardan Çoban Mektebi’nde yangın çıktı.
Ankara’nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi’nde bulunan ve Atatürk’ün de kaldığı Çoban Mektebi’nde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Atıl durumda bulunan tarihi bina, rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tarihi bina yangında hasar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Atatürk’e ev sahipliği yapmıştı
1895-1897 yılları arasında inşa edilen Çoban Mektebi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerine ev sahipliği yaptı. Atatürk, 27 Aralık 1919’da Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte Ankara’ya geldiğinde bu binaya yerleşerek, mücadeleyi başlattı. Padişah 2. Abdulhamid döneminde inşa edilen okul binasının ayrıca 2009 yılında Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser olarak tescillendiği öğrenildi.
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