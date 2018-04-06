’Ateş Cuması’nda 2 ölü, 250’den fazla yaralı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında düzenlenen ‘Ateş Cuması’ gösterilerinde 2 Filistinli hayatını kaybetti, 250’den fazla kişi yaralandı.
Filistinlilerin, Gazze-İsrail sınırında bugün düzenledikleri ‘Ateş Cuması’ gösterileri esnasında İsrail askerleri ile Filistin halkı arasında yaşanan çatışmalarda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Çatışmalarda yaralanan 250 kişiden 5’inin durumun ise ağır olduğu bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el Kudra, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde hayatını kaybedenlerin kimliklerini Osama Khamis Qdeih (38) ve Magdy Shabat (19) olarak açıkladı.
Filistinlilerin 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Toprak Günü’nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi yaralanmış ve 24 kişi hayatını kaybetmişti.
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