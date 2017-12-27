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Ateşi tiner ile canlandırmak isteyen çocuk alevlerin arasında kaldı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 23:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, ısınmak için yakılan ateşi canlandırmak için tiner döken çocuk, alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuk, ısınmak için yakılan ateşi canlandırmak için tiner dökünce, alevlerin arasında kaldı. Elbiseleri tutuşan çocuk, acı içerisinde çığlıklar atıp, sağa sola koştu, ardından da kendisini yola bıraktı. Küçük çocuğun yardımına çevredeki işyeri çalışanları koştu. Yapılan müdahaleyle alevler söndürülürken, çocuk çağırılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuk, hava ambulansıyla Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi süren çocuğun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Bu arada, olay anı saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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