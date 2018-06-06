İSTANBUL, (DHA)- ATEŞLE çizim yapan İranlı Sanatçı Ahad Saadi, kişisel olarak geliştirdiği "Azarnegari" tekniğiyle yarattığı eserlerini, İstanbul Emaar Square Art Gallery'de sanatseverlerle buluşturdu. Kumaşların üst üste yakılıp yapıştırılarak oluşturulduğu teknik, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Ahad Saadi'nin "Aşk ve Yaşam" temalı sergisi kapsamında gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İran İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Abdolreza Rashed ve serginin açıldığı AVM’nin Genel Müdürü Müge Tuna katıldı. Etkinlikte, "Art



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