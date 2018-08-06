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Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

Ankara'da cep telefonu ile anbean kaydedilen görüntülerde, kamyonun arkasına bağlanan atın sürüklendiği fark edilirken, görüntülere sosyal medya üzerinden tepki yağıyor.

Türkiye’de son dönemde hayvanlara yönelik vahşet artarken kamuoyundan da tepkiler artıyor.

Ankara'da çekilen görüntülerde, kamyonun arkasına bağlanan atın sürüklendiği fark ediliyor.

Görüntüleri çekenlerin ise, "Ay yazık ya" dedikleri görülüyor.

Ankara Trafik sayfasının paylaştığı videonun, Ankara'nın Mühye Köyü'nde çekildiği belirtilirken, sosyal medyada da ata işkence yapanlara büyük tepki gösterildi.

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